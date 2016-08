20:15 Uhr, Sat.1: Wir sind die Millers, Komödie

Um Schulden bei seinem Boss zu begleichen, soll der Kleindealer David Clark (Jason Sudeikis) eine Lieferung Marihuana aus Mexiko in die USA schmuggeln. Dafür wäre eine Familie die perfekte Tarnung! Also macht er sich in seiner Nachbarschaft auf die Suche - und findet in der Stripperin Rose (Jennifer Aniston), dem jugendlichen Loser Kenny (Will Poulter) und der Ausreißerin Casey (Emma Roberts) eine Scheinfamilie, die sich mit ihm auf den chaotischen Weg nach Süden macht.