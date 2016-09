Wolfratshausen als günstige Alternative

Wer es günstiger mag, dem empfiehlt das Portal den Weg ins Münchner Umland. Beispielsweise nach Wolfratshausen. Dort kostet eine Übernachtung in einer Ferienwohnung nur 106 Euro im Schnitt. Allerdings sind dort nur noch 14 Prozent aller Angebote verfügbar – und der Weg zum Festgelände dauert eine Stunde.

Ähnlich preiswert ist auch eine Übernachtung in Dachau, wo man für durchschnittlich 186 Euro logiert. In der vergangen Woche ist dort die Verfügbarkeit der Unterkünfte von 72 Prozent auf 31 Prozent gesunken.

Erding am teuersten

Vom Starnberger See ist man in knapp 40 Minuten auf der Theresienwiese, dementsprechend teurer sind die dortigen Unterkünfte. Für durchschnittlich 204 Euro pro Nacht gibt es eine Ferienwohnung am See.

Doch das teuerste Fleckerl zum Übernachten ist Erding. Aufgrund der Nähe zum Flughafen schlägt dort eine Nacht mit schlappen 432 Euro zu Buche und ist damit teurer als in München selbst. Dann gute Nacht!