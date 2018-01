München/Stuttgart - Volle Straßen statt winterlicher Ruhe: Mit dem Ende der Weihnachtsferien in zehn deutschen Bundesländern sowie in den Niederlanden dürfte es am kommenden Wochenende auf Deutschlands Fernstraßen so richtig voll werden. Das erwartet der ADAC. Die Ferien enden zum Dreikönigstag in Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Thüringen und dem Saarland.