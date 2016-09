Staustrecken:

Die "üblichen Verdächtigen" kommen in Frage, vor allem auch die Nord-Süd-Durchfahrungen A7 und A9

A 8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

A 9 München - Nürnberg - Berlin

A 93 Kufstein - Inntaldreieck

A 95/ B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 96 München - Lindau

A 99 Umfahrung München

Aber auch auf anderen Autobahnen ist mit Stau zu rechnen, doch die oben erwähnten Strecken sind besonders im Fokus. Achten Sie auf Verkehrsdurchsagen und machen Sie sich mit möglichen Umfahrungen vertraut.

Spitzenzeiten:

Ab dem heutigen Freitag, 14 Uhr geht es los, dann erwartet der ADAC die ersten Reisewellen. Da die Ferienhäusermieten meistens an Samstagen enden, dürfte der Großteil aber erst morgen und am Sonntag gen Heimat rollen.

Freitag: 14:00 bis 19:00 Uhr

Samstag: 10:00 bis 18:00 Uhr

Sonntag: 10:00 bis 20:00 Uhr

Behinderungen wegen Grenzkontrollen:

Staus und Wartezeiten bei der Einreise von Österreich nach Deutschland können nicht ausgeschlossen werden. Am stärksten gefährdet sind die drei Autobahnübergänge Suben (A 3 Linz - Passau), Walserberg (A 8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A 93 Kufstein - Rosenheim).

An den Grenzen von Österreich zu Ungarn, Slowenien und der Slowakei (bei der Einreise nach Österreich) sowie an den Übergängen zwischen Kroatien und Slowenien sind ebenfalls Verzögerungen möglich. Am Brenner und den anderen Übergängen zwischen Italien und Österreich müssen Autofahrer vorerst keine Kontrollen befürchten.

Wichtig: Reisende (auch Kinder) müssen stets gültige Ausweispapiere mit sich führen. Darüber hinaus sollte man unbedingt darauf verzichten Anhalter mitzunehmen.

Achtung Almabtrieb

Vielleicht ein bisschen abwegiger, aber dennoch nicht ganz unbegründet: Autofahrer, die in den Alpen unterwegs sind, müssen jetzt vor allem an den Wochenenden damit rechnen, von größeren Viehherden an der Weiterfahrt gehindert zu werden.

Mit dem Ende der warmen Jahreszeit beginnt wieder der traditionelle Almabtrieb. Nicht immer können die Tiere Rücksicht auf den Verkehr nehmen.

Stau-Chaos ab Montag am Isarring

Der Isarring wird derzeit Richtung Schwabing verbreitert. Momentan drängen sich die Autos wegen der Baustelle auf nur einer Fahrspur – und der richtig Monsterstau kommt erst, wenn am Montag die Schule wieder anfängt.