Fell, Dreck und viel Blut "Frontier": Alle Fakten zur Netflix-Serie mit Jason "Aquaman" Momoa

Die Handlung

In "Frontier" dreht sich alles um eines der wertvollsten Güter seiner Zeit: Fell. In ganz Amerika durchstreifen furchtlose Männer die unwegsame Wildnis, um allerhand Tieren wortwörtlich das Fell über die Ohren zu ziehen. Einer der Männer, die vom Fellhandel profitieren wollen, ist Declan Harp (Momoa). Der Hüne ist halb Ire, halb Indianer und einer der besten seines Faches. Doch er ist auch sehr aufmüpfig und legt sich mit der mächtigen Hudson Bay Company an, einem Handelsunternehmen unter britischer Obhut. Und die sieht ihre Felle allmählich davonschwimmen und will Harp so schnell es geht aus dem Weg räumen.