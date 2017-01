Feinstaub-Belastung Kälte sorgt für dicke Luft in München

Der Schiffsverkehr ist auf den großen bayerischen Flüssen praktisch zum Erliegen gekommen. Das werde mindestens bis zum Wochenende so bleiben, sagte der WSA-Sprecher. "Wir gehen eher davon aus, dass es schlimmer und das Eis noch dicker wird." Der Schaden für die Schifffahrt allerdings könne kaum noch viel größer werden. Nachdem bereits eine Schleusensperrung bei Passau den Schiffsverkehr auf der Donau stoppte, war dieser am Montag auch auf dem wichtigen Main-Donau-Kanal eingestellt worden.

Landwirtschaft froh über Dauerfrost

Bis Samstag hält sich denn auch in großen Teilen Bayerns tagsüber Dauerfrost. Unter 15 Grad Minus soll das Thermometer nur noch vereinzelt fallen. In den Nächten wird es im Süden vor allem in tieferen Lagen zwischen minus 6 und minus 10 Grad kalt, im Norden gibt es mäßigen Frost zwischen minus 3 und minus 9 Grad. In höheren Lagen können sich - wegen der Inversionswetterlage - durchaus höhere Temperaturen einstellen, in Mulden hingegen kann es deutlich kälter sein, bis zu minus 13 Grad.

Für die Landwirtschaft ist die Kälte aber gut. Weil der Boden in den unteren Schichten nicht so kalt ist wie an der Oberfläche, dringt der Frost von oben nur etwa 20 bis 30 Zentimeter ein. Durchs Gefrieren dehnt sich dann das Wasser aus und lockert so den Boden auf. Dieser kann dadurch besser Wasser aufnehmen und erleichtert im Frühjahr die Bewirtschaftung.

Wasserrohrbruch: Polizei sperrt Mauerkircherstraße wegen Glatteis

Für den Landesfischereiverband (LFV) ist die Lage gerade weniger erfreulich. Auf der Suche nach Nahrung stürzten sich vielerorts Trupps von bis zu mehreren hundert Kormoranen auf die Flüsse und Bäche, die noch eisfrei sind, teilte der LFV am Dienstag mit. Die ohnehin angeschlagenen Fischbestände gerieten zusätzlich unter Druck.

Der Wettertrend für die kommenden Tage in München

Mittwoch Viele Wolken, um -5 Grad, nachts -9 Grad. Schwacher Wind aus Nordost.

Donnerstag Sonne-Wolken-Mix bei Dauerfrost. -3 Grad, nachts -9 Grad. Mäßiger Wind aus Ost.

Freitag Bewölkt, nachmittags auch Sonne, -1 Grad. Nachts -7 Grad. Schwacher Wind aus südöstlichen Richtungen.

Samstag Bewölkt, ab Nachmittag ein Mix aus Sonne und Wolken, Temperaturen tagsüber um 2 Grad. Nachts -2 Grad. Leichter Wind aus südlichen Richtungen.

Quelle: wetter.net