Ein Tipp ist auch der Neuhofener Berg in Sendling: Auf den weitflächigen Wiesen kann man sowohl selber sein Feuerwerk zünden als auch gut das Spektakel der Anderen begutachten.

Gefeiert wird natürlich auch auf den Münchner Brücken: Ob Reichenbach-, Donnersberger-, Thalkirchner oder Corneliusbrücke: Wer mit anderen feiern will, ist hier sicher richtig.

Partys an Silvester

Eine offizielle Party der Stadt München gibt es nicht, aber viele Restaurants, Bars und Clubs bieten Silvester-Veranstaltungen an. Vom Gala-Dinner bis hin zum Tanz ins neue Jahr ist alles dabei. Wer auf der Theresienwiese feiern mag, der kann auf's Tollwood-Festival. Entweder nur die Party oder aber die Silvester-Gala mit Rahmenprogramm und Menü. Achtung: Nur noch wenige Tickets verfügbar!

Ansonsten werden große Silvester-Partys unter anderem auch auf der Praterinsel, im Backstage, dem Muffatwerk, in der Nachtgalerie oder in der Freiheizhalle veranstaltet.

Was Sie sonst noch wissen müssen

Die Polizei ist an Silvester mit mehr Personal unterwegs, eine konkrete Bedrohungslage liegt aber nicht vor. Zudem wird darauf hingewiesen, nur offizielles Feuerwerk zu kaufen. Sogenannte "Polen-Böller" oder Importe aus China können ein Sicherheitsrisko sein.

Verboten ist Feuerwerk rund um die bayerischen Schlösser, also auch an Schloss Nymphenburg. Offiziell zünden dürfen Sie ihre Böller nur am 31.12. und am 1. Januar, an anderen Tagen ist das Abfeuern verboten.

In diesem Sinne: Einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr 2017!