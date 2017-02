Lesen Sie hier: Bilder der Feier aus Dachau

Der Diebstahl vor über zwei Jahren, in der Nacht auf 2. November 2014, hatte für weltweites Aufsehen gesorgt. Zwar gab es eine ganze Reihe von Spuren, darunter auch der Hinweis auf ein Auto mit skandinavischem Kennzeichen, das in der Nähe der KZ-Gedenkstätte gesehen worden sein soll, doch eine heiße Spur auf die Tor-Diebe gab es nicht.

"Schändung der Gedenkstätte"

Der Präsident des Internationalen Dachaukomitees, Jean-Michel Thomas, sagt, er sei „nach wie vor äußerst bestürzt über die Schändung der Gedenkstätte“. Es handele sich ebenso wie im Vernichtungslager Auschwitz um einen abscheulichen Angriff auf den Ort der Erinnerung. Dort war im Dezember 2009 der Schriftzug „Arbeit macht frei“ über dem Eingangstor gestohlen worden.

Die überraschende Wende in dem schier unlösbaren Fall um das Dachauer Tor trat Ende vergangenen Jahres ein: Die norwegische Polizei hatte einen anonymen Hinweis erhalten und das bereits an Griff und Metallstreben angerostete Tor auf einer wilden Müllkippe am Rande Bergens entdeckt. „Wir haben Fotos übermittelt und auf bestimmte besondere Merkmale hingewiesen. Danach war schnell klar, dass es sich eindeutig um das Originaltor handelt“, berichtet Freller über den Abgleich. Es dauerte drei Monate bis zur Rückkehr des Eisentors. Bürokratische Erschwernisse durch lange Urlaubszeiten und dienstliche Verpflichtungen von Entscheidungsträgern in den Ministerien zehrten etwas an den Nerven des Stiftungsdirektors, doch am Ende funktionierte alles reibungslos. „Jetzt bin ich froh und dankbar“, sagte er gestern.

Bei der Feier zum 72. Jahrestag der Befreiung des KZ Dachau am 30. April wird das Tor erstmals in der Dauerausstellung der Gedenkstätte zu sehen sein. Das Konzentrationslager war das erste große, dauerhaft angelegte KZ der Nationalsozialisten. Zwischen 1933 und 1945 waren dort mehr als 200 000 Menschen inhaftiert, 41 500 starben. Bis zum Jahrestag der Befreiung soll das Tor fachmännisch konserviert werden. Um es vor Diebstahl zu sichern, wird es künftig in einer alarmgesicherten Vitrine zu sehen sein.