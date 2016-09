Was hilft in der schweren Zeit?

Wie groß der Verlust ist, war der Künstlerin auch bei diesem Termin anzusehen. Die ehemals blonden Haare sind schlohweiß geworden. Doch sie kämpft, auch das wurde klar. Einen großen Halt findet sie laut eigenen Angaben in der Familie: "Wir halten sehr zusammen, alle sind so lieb und an meiner Seite. Es geht so eine Wärme von ihnen aus", so Hörbiger, deren einziger Sohn, Regisseur Sascha Bigler (48), in den USA lebt.

"Mein Sohn hat mir alles abgenommen und das Begräbnis organisiert. Er ist jetzt in Los Angeles, er fängt bald ein neues Filmprojekt an. Ich - Gott sei Dank - auch. Das ist das einzige, was jetzt hilft. Was bleibt ist der Beruf", erklärt die Künstlerin den zweiten großen Anker in ihrem aktuell so turbulenten Leben. Im Oktober beginnen die Vorbereitungen, ab November wird gedreht.

Bleiben noch die beiden Hunde Vicco und Loriot: "Sie sind gerade jetzt ein Segen. Ich bin einfach nicht alleine und so konzentriert darauf, was sie wollen, das hilft mir sehr", sagt Hörbiger.