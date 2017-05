Feier im kleinsten Kreis Miranda Kerr und Evan Spiegel: Geheime Hochzeit am Wochenende?

Gerüchte über eine Hochzeit gab es zuletzt immer wieder. Doch an diesem Wochenende sollen sich Model Miranda Kerr (34, "Du hast die Power!" ) und Evan Spiegel (26) tatsächlich das Jawort geben. Wie die "New York Post" von einem Insider erfahren haben will, findet die Hochzeit in Los Angeles in der Zwölf-Millionen-Dollar-Villa des "Victoria's Secret"-Models und des Snapchat-Milliardärs statt. Das Eheversprechen wollen sich die beiden demnach aber nur vor rund 30 geladenen Gästen geben. Diesen intimen Rahmen hätten sich beide gewünscht, heißt es weiter.