München – 1:2 gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Nach der Heim-Pleite gegen St. Pauli hängen die Löwen-Köpfe wieder ein bisschen tiefer – außer bei Investor Hasan Ismaik? Der schrieb nämlich am Abend nach dem Spiel, das er persönlich in der Allianz Arena verfolgte, dass sich seine Enttäuschung über das Ergebnis in Grenzen halte. Warum? Weil es seiner Ansicht nach wie so oft nicht des Löwen eigene Schuld war.