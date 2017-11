Fehlerhafte Umsetzung Landgericht urteilt: Wird die Mietpreisbremse gekippt?

Hintergrund ist ein Rechtsstreit, der bereits 2016 begann: Mieter einer Dreizimmer-Wohnung in der Erzgießerstraße in der Maxvorstadt (warm 2380 Euro für 100 qm) hatten gegen ihren Vermieter geklagt. Sie wollten wissen, wie hoch die Miete des Vormieters war – so wäre es möglich, herauszufinden, ob ihre Miete nach der Mietpreisbremse zu hoch ist.