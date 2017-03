Fehleinkauf oder Leistungsträger? Sebastian Boenisch: Der Sündenbock

Hintergrund ist die vermeintliche Verletzungsanfälligkeit des Abwehrspielers. Konkret heißt es, Jaekel habe im Rahmen des Medizinchecks nicht vor dem Risiko einer Verpflichtung gewarnt. Zwar führt das Fachportal "transfermarkt.de" zwischen Sommer 2009 und heute 15 Verletzungen bei Boenisch auf. Besonders schwerwiegend war dabei ein Knorpelschaden im Knie, der den Löwen-Profi zwischen September 2010 und Januar 2012, damals noch bei Werder Bremen unter Vertrag, außer Gefecht gesetzt hat. Doch das liegt erstens mehr als fünf Jahre zurück. Zweitens kämpfte er sich zwischenzeitlich bis zu Topklub Bayer Leverkusen hoch. Drittens ist Boenisch aktuell beschwerdefrei. Zumindest gibt es von Vereinsseite keine anderslautenden Informationen. König argumentiert demnach mit der angeblichen Fehleinschätzung bei einem Profi, der unter Pereira aber unumstrittener Stammspieler ist. Eigenartig!

Unglückliche Außendarstellung im Fall Boenisch

Ein Vertrauensbeweis sieht anders aus. Auch wenn beide Ebenen, die juristische und die fußballerische, getrennt werden müssen, ist diese Außendarstellung unglücklich. Nicht zuletzt, was Boenischs Standing bei den Fans und in der Mannschaft angeht. Dem Vernehmen nach soll letzteres sehr gut sein, Boenisch gilt als Wortführer. Oft zitiert Pereira ihn während einer Partie zu sich her, oder der Spieler sucht selbst das Gespräch mit dem Coach.

Dem dürfte der jüngste Nebenkriegsschauplatz so gar nicht in seine vorrangige Mission Klassenverbleib reinpassen. "Meine Idee von Fußball hat nichts damit zu tun, wie hier Fußball gespielt wird", sagte der Löwen-Trainer im Februar im Interview mit dem Online-Portal "Tribuna Expresso" über den Stil des TSV 1860. Der Stil von Boenisch, notfalls den riskanten Ball vertikal in die Spitze zu spielen, passt dagegen sehr wohl in die Fußballphilosophie Pereiras. Es dürfte Redebedarf geben in der Grünwalder Straße – mal wieder.