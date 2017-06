Die Reaktion der Netzgemeinde ließ nicht lange auf sich warten: "Jetzt hat die CDU ihr eigenes #covfefe" und "ist Tauber eingeschlafen und mit dem Kopf auf die Tastatur gekippt?" waren noch zwei der harmloseren Spott-Tweets. Man fragt sich, was Tauber und seine sogenannten Experten sich wohl dabei gedacht haben. Dass Stefan Raab mit SSDSDSSWEMUGABRTLAD ("Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte und gerne auch bei RTL auftreten darf!") ja auch Erfolg hatte? Dass ein echter Merkel-Fan sich unausprechliche Worte gerne merkt, um seine Pro-Kanzlerin-Tweets damit aufzuhübschen? Dass sowieso alles besser ist, als der unsägliche #schulzzug?

Wie dem auch sei: Die Kampagne war so schlecht durchdacht, dass man sich am Ende sogar von der derzeit bundestagsfernen FDP ordentlich verspotten lassen musste. Die sicherte sich nämlich kurzerhand die Domain fedidwgugl.de (wie konnte die bitteschön noch frei sein?!?) und schreibt dort zusammen mit einem Link zu ihrem eigenen Wahlprogramm hämisch: "Liebe Union, überlasst das mit der Digitalisierung doch einfach denen, die davon Ahnung haben. Zum Beispiel den Freien Demokraten."

Deutschland - Land der Umgehungsstraßen und dichten Fenster

Aber noch schlimmer als das #fedidwgugl-Debakel ist die Erkenntnis, dass die CDU daraus nichts gelernt hat. Am Samstag veröffentlichte sie "Merkels Deutschland von A bis Z", eine ebenso willkürliche wie irritierende Aneinanderreihung von Begriffen, die angeblich Deutschland charakterisieren. "Artikel 1 Absatz 1 unseres Grundgesetzes" ("Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.") für den Buchstaben A klingt eigentlich nach einem vielversprechenden Anfang, doch schon danach folgt Ernüchterung. Denn in Merkels Deutschland-ABC steht B für "Butterbrot", D für "Dichte Fenster" oder G für "Gardine". Und Bayern spielt wie immer eine Sonderrolle, denn es taucht als einziges Bundesland auf – vermutlich aber auch nur, weil dem Team einfach kein anderes Wort mit einem Y einfiel...

Ebenso wenig kreativ ist ein Video, das einige Stunden später auf der Facebook-Seite der CDU gepostet wurde. Dort hat man einfach mehrere Schulz-Reden zusammengeschnitten, sodass der SPD-Kanzlerkandidat zigmal "ich" sagt und am Schluss eine reingeschnittene Angela Merkel oberlehrerhaft mit "wir" kontern darf. Das ist so plump, dass sogar die "Bikini-statt-Burka"-Mädels der AfD geistreich wirken. Naja, zumindest fast.

Ach ja, Stichwort "Bikini"... Weniger Sexismus als die AfD schafft die CDU auch nicht:

Und so bleiben am Ende kein Slogan und keine Botschaft in Erinnerung, sondern lediglich die Erkenntnis, dass Wahlkampf in Deutschland ein Trauerspiel ist – völlig egal, ob ihn Neulinge oder Veteranen veranstalten.

Lesen Sie auch: Burgunder statt Burka - Die irren Wahlplakate der AfD