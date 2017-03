FDP-Chef in der AZ Christian Lindner: "Kein Visum für Erdogan!"

Lindner: "Kein Visum für Erdogan"

Mit Blick auf die harschen Töne aus Ankara wird auch die politische Debatte um Konsequenzen aus den türkischen Provokationen immer lauter. So meinte der FDP-Chef Christian Lindner am Montag anlässlich seines Redaktionsbesuchs in der AZ: "Wenn wir in der Regierung wären, würden wir dafür sorgen, dass kein türkischer Regierungsvertreter einreisen darf, um Wahlkampagne zu machen. Kein Visum für Erdogan wäre da mein Wort."