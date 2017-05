FCBB schlägt Alba Berlin Doppelcomeback: Basketballer wie zuvor Robben und Co.

München - Arjen Robben hatte einen straffen Zeitplan an diesem Samstag. Um 17.21 Uhr erzielte er noch in allerletzter Sekunde, in der fünften Minute der Nachspielzeit, das Siegtor beim 5:4 der Fußballer des FC Bayern in Leipzig. Gegen 21 Uhr war der Niederländer schon wieder zurück in München. Gemeinsam mit Vereinspräsident Uli Hoeneß war er in den Audi Dome zum Spiel der Bayern-Basketballer gegen Alba Berlin geeilt. Nachdem Robben und Hoeneß Mitte des zweiten Viertels dort auf der Tribüne Platz genommen hatten, erlebten sie auch das zweite packende Duell der Bayern an diesem Tag live mit.