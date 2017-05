Dennoch deutete bis zur Pause, als die Bayern 50:41 führten, alles auf einen erneuten Sieg des FCBB hin. "Wir haben in Berlin ein Spiel noch aus der Hand gegeben, das wir eine Halbzeit unter Kontrolle hatten", analysierte FCBB-Geschäftsführer Marko Pesic am Freitag: "Wir haben jetzt nicht viel Zeit zu trauern und müssen in punkto Aggressivität wieder deutlich zulegen."

Die zeigten in Spiel zwei vor allem die Berliner. Mit einem 10:0-Lauf fanden sie zurück in die Partie, gewannen den dritten Abschnitt mit 21:8. Den Bayern gelang dabei nur ein einziger Korb aus dem Feld. Alba überzeugte in dieser Phase vor allem mit einer starken Defensive und Teambasketball.

Mit den eigenen Waffen geschlagen

FCBB-Chefcoach Djordjevic fühlte sich folglich mit den eigenen Waffen geschlagen: "Sie haben im dritten Viertel so gespielt, wie wir es eigentlich die ganze Saison zeigen." Die 13 Ballverluste und sieben vergebenen Freiwurfe seines Teams in Hälfte zwei taten ihr übriges. Basketballexperte Frank Buschmann verteilte via Twitter ein "fettes Kompliment an Alba für diese Leistung. Mental unfassbar gut und ganz viel Herz."

Djordjevic sagte: "Jeder muss in sich gehen und überlegen, was er richtig gemacht hat und was nicht. Und wir müssen jetzt zurückschlagen." Das kündigte auch Bayern-Guard Anton Gavel an, nun zuhause tun zu wollen. "Die gesamte Saison kämpft man für den Heimvorteil", sagte der 32-Jährige: "Es ist nichts passiert, außer dass es 1:1 steht."

Damit heißt es jetzt aber: Alles auf Anfang. Denn das Momentum haben die Bayern vorerst verspielt, die Serie erlebt einen Neustart – mit offenem Ausgang. Dass dabei der vermeintliche Favorit deutlich mehr unter Druck steht, belegten zuletzt Bamberg und Ulm mit ihren überraschenden Heimniederlagen zum Playoffauftakt.

