"Ich bin sehr glücklich, dass ich dieses Jubiläum erreiche", betonte Ancelotti und fügte mit einem Schmunzeln an: "Ich bin bereit für die nächsten 1000 Spiele." Buch habe er über seine bisherigen 999 Spiele zwar nicht geführt, "doch ich erinnere mich an jedes einzelne noch genau." Und, so erzählte er am Freitag, es habe sich seit seinem Einstand im Stadio Giglio nichts geändert: "Du bist nervös, du musst eine Strategie entwickeln. Mein Puls ist immer bei 120, da ist Aufregung."