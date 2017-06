Der 33-Jährige verabschiedet sich an der Spitze der zweiten Kategorie "Internationale Klasse" vom FC Bayern und seiner großartigen Karriere als Profi. "Die Position des Außenverteidigers ist die anspruchsvollste überhaupt. In der Nationalmannschaft sind beide Seiten vakant. Ich stimme zu, dass Philipp Lahm der einzige Spieler in der Internationalen Klasse ist, danach kommt erst mal keiner", erklärte Kicker-Experte Thomas Berthold, Weltmeister 1990.

Starke FCB-Innenverteidiger

Auch bei den Innenverteidigern schaffte es kein Spieler in die Kaste "Weltklasse". Immerhin ist die "Internationale Klasse" mit einem Trio an der Spitze besetzt: Zu den Bayern-Stars Mats Hummels und Javi Martínez gesellt sich Niklas Süle, der bekanntlich von der TSG 1899 Hoffenheim zu den Münchnern stößt. An der Spitze steht Hummels als der stabilste und beste Innenverteidiger der Bundesliga in der zweiten Saisonhälfte. Abstriche gibt es für den 28-Jährigen sozusagen in der B-Note - im Spielaufbau und bei Standards. FCB-Teamkollege Martínez kletterte dank seines guten Stellungsspiels, seines geschickten Körpereinsatzes und seiner Kopfballstärke. Der kommende Bayern-Spieler Süle verdankt seinen Aufstieg seinem guten Stellungsspiel sowie Pass- und Ballsicherheit. Einen Top-Star sucht man vergeblich im Ranking: Jérôme Boateng. Der Abwehrchef des FC Bayern kam wegen diverser Verletzungen in dieser Saison nur auf 21 Pflichtspiele (13 in der Bundesliga, sechs in der Champions League und zwei im DFB-Pokal).

