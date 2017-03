Schon am Montagabend checkten die Nationalspieler in der Sportschule Kaiserau vor dem anstehenden Länderspiel-Doppelpack (gegen England und in Aserbaidschan) ein. Nach der verletzungsbedingten Absage von Torhüter Manuel Neuer mit kleiner Bayern-Belegschaft. Neben Müller sind Mats Hummels und Joshua Kimmich dabei, auf den gerade erst genesenen Jérôme Boateng hatte Bundestrainer Joachim Löw in Absprache mit Carlo Ancelotti verzichtet. Das Mittwoch-Spiel in Dortmund (20.45 Uhr/ARD) hat für Müller wegen der Verabschiedung von Lukas Podolski mehr Emotionen zu bieten. „Wir spielen zu Hause und für Poldi ist das natürlich etwas ganz Besonderes. Um Punkte geht es dann am Sonntag, ein Pflichtspiel.“ In Baku (18 Uhr/RTL), WM-Qualifikation.