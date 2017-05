FCB gewinnt 5:4 bei RB Bayerns irrer Sieg in Leipzig: Das wahre Meisterstück

Lahm selbstkritisch: "Wir sind schon ein bisschen in der Sommerpause"

Mit langem, schwerfälligem Anlauf. In der ersten Halbzeit drohte gegen die schnelleren, wacheren, motivierteren Leipziger ein Debakel. 0:1 durch Sabitzer nach zwei Minuten, das 1:3 durch Poulsen kurz nach der Pause, 2:4 durch Werners Beinschuss für Torhüter Tom Starke nach 65 Minuten. Die Bayern taumelten. "Man hat gesehen, dass wir schon ein bisschen in der Sommerpause sind", meckerte Kapitän Philipp Lahm und kritisierte: "Wenn man keine Balance hat zwischen Abwehr und Angriff, dann schaut so ein Spiel so aus." Auch Müller moserte: "Ein verrücktes Spiel, das uns über weite Strecken natürlich nicht gefallen hat. Wir haben eine gute Moral bewiesen. Aber eigentlich wollen wir am besten erst gar nicht in so eine Situation geraten."

Wie es dazu kam? Weil Xabi Alonso in seinem vorletzten Profi-Spiel einen rabenschwarzen Tag erwischte, beim 0:1 zu spät kam, gegen Forsberg den Elfmeter zum 1:2 verursachte und beim 1:3 den Ball unglücklich abfälschte. Weil Jérôme Boateng luschig verteidigte, die Abwehr zu sorglos agierte. Erst mit den Einwechslungen von Arturo Vidal (für Alonso) und Müller (für Kimmich) kam mehr Qualität und Stabilität ins Mittelfeld.

Müller: "Wenn man uns reizt..."

Und Wut. Weil die Leipziger zwischendrin Bayern vorführen wollten, den Ball einmal wie im Training bei Fünf gegen Zwei laufen ließen. "Es war schon ein bisschen aufreizend", sagte Müller, "als neutraler Zuschauer denkt man sich in solchen Situationen: Vielleicht hätten sie das lieber sein lassen sollen. Aber es hat sich gerächt. Wenn man uns reizt, wollen wir auf jeden Fall zurückkommen. Wir wollten das Ding unbedingt noch biegen.“

Dann begann, so Müller, die „kleine Party mit ein bisschen Genugtuung“

