FCB gegen Schalke "Keine Opferbereitschaft" - Stimmen zum Spiel

Philipp Lahm (500. Pflichtspiel für den FCB): "Wir haben uns mehr erhofft, wir wollten drei Punkte vorlegen, das ist nicht gelungen. Wir lassen zu viele Chancen zu und kreieren selbst zu wenige. Ich weiß nicht, wo man den Hebel findet, dass es wieder besser läuft, wir hatten in Freiburg schon Probleme, in Bremen und heute, das müssen wir analysieren. Es ist nicht so dramatisch, aber wir müssen besser spielen. Wenn wir weiter so agieren, wie in den letzten Wochen, sind wir bald in mehreren Wettbewerben raus."