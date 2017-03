München - Grau in Grau, zum Teil Schneeregen am Faschingsdienstag in München. Kein Grund für Carlo Ancelotti, sich die Laune verderben zu lassen. "Das Wetter hier ist really funny. Gestern Sommer, heute Winter", sagte der Bayern-Trainer lässig. Aber ihm, so der 57-Jährige, gehe es "immer gut". Egal zu welcher Jahreszeit. Man müsse das erste Spiel zum Saisonauftakt genau so gewinnen wie das nächste. Dass nun, da die K.o.-Spiele in den Cup-Wettbewerben und der Bundesliga-Endspurt anstehen, die sogenannte "Ancelotti-Jahreszeit" (Copyright Karl-Heinz Rummenigge), ausgerufen wird, beeindruckt ihn nicht.