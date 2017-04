Jérôme Boateng: "Ich habe mich gut gefühlt, es war ein gelungener Tag für uns. Ich habe mir Sicherheit geholt. Es ist ein sehr wichtiger Monat, wir haben wichtige Spiele alle drei, vier Tage. Da wollen wir da sein."

Philipp Lahm: "Heute war es sehr, sehr gut. Es gibt der Mannschaft ein gutes Gefühl für die nächsten Wochen."

Robert Lewandowski: "Wir haben als Mannschaft gezeigt, dass wir Spaß und Lust haben. Wir sind in guter Form, das soll auch in der Champions League gegen Real Madrid so sein. Wir müssen weiter konsequent spielen, nur so können wir unsere Topform halten in den nächsten Wochen."

Arjen Robben: "Es war eine schwierige Woche für mich bei der Nationalelf, dann kommt man hier hin zurück und will es genießen. Die halbe Stunde hat unheimlich Spaß gemacht, vielleicht war es meine beste Halbzeit in der Saison. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt, hohes Tempo. Du kannst den Flow, das Selbstbewusstsein dieses Spiels mitnehmen in die großen Spiele."

Paul Verhaegh (Kapitän FC Augsburg): "So darf man nicht untergehen. Die zweiten 45 Minuten waren schlecht. Wir haben nicht gut verteidigt und zu viele Räume gelassen. Dass die Bayern das ausnutzen können, hat man gesehen. In der ersten Halbzeit haben wir gut dagegengehalten. Wir wussten, dass die Bayern viel Ballbesitz haben würden und wir deswegen viel laufen müssen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns auseinanderspielen lassen."