Frankfurt/Main - In seiner Kindheit war Niko Kovac ziemlich genau das, was man unter einem Straßenfußballer versteht. Im Berliner Wedding kickte der 1971 in der Hauptstadt geborene Kroate in den berüchtigten "Käfigen" und auf Beton. "Ich war meistens der Kleinste", sagte der heutige Trainer von Eintracht Frankfurt der FAZ. Wenn er mit aufgeschlagenen Knien und blauen Flecken nach Hause kam, stand die Mutter in der Tür, sie "fragte, was ich da machen würde und konnte es, ehrlich gesagt, nicht verstehen".