Bayern gegen Hertha und Köln, 1860 gegen Hannover

So absolviert der deutsche Rekordmeister bereits in dieser Woche sein zweites Wiesn-Heimspiel 2016. Dabei kommt es für den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga zum Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten von Hertha BSC. Nach einem Gastspiel der Bayern am bevorstehenden Wochenende in Hamburg gastiert schließlich noch der 1. FC Köln am Samstag, den 1. Oktober, in der bayerischen Landeshauptstadt.

Das einzig "echte" Wiesn-Heimspiel des TSV 1860 München - das Heimspiel gegen Union fand schließlich am Freitag vor dem Wiesn-Start statt - ist für kommenden Sonntag, den 25. September, in der Allianz Arena angesetzt. Dabei empfangen die Löwen mit Bundesliga-Absteiger Hannover 96 ein echtes Schwergewicht der 2. Bundesliga für ihr Wiesn-Spiel.

Nach Wiesnbesuch: Betrunkener (57) fällt am Sendlinger Tor auf Gleise

Wie in den vergangenen Jahren tummeln sich viele Fans zur Einstimmung vor den Fußballspielen, aber auch nach Schlusspfiff, auf dem Oktoberfest, um den Tag in der bayerischen Landeshauptstadt zur Wiesn-Zeit vollends zu genießen. Um zusätzliche Belastungen im U-Bahnnetz zu vermeiden, werden alle Fußballfans von den Verantwortlichen der MVG gebeten, Folgendes zu beachten:

► Bitte möglichst frühzeitig Richtung Stadion aufbrechen! Das hilft, den großen Andrang zu entzerren. So kommen alle schneller ans Ziel!

► Bitte die U6 nutzen. Diese verbindet die Theresienwiese (U-Bahnhöfe Goetheplatz und Poccistraße) ohne Umsteigen direkt mit der Allianz Arena (U-Bahnhof Fröttmaning).

► Nicht mit der U4 oder U5 fahren. Die Bahnhöfe Theresienwiese und Odeonsplatz sowie zeitweise Hauptbahnhof sind ohnehin stark belastet

► Zu den FCB-Spielen wird außerdem der Busservice ab S-Bahnhof Donnersbergerbrücke eingerichtet. Die kostenlosen Busse fahren am Mittwoch, 21.9., ab 17.30 Uhr und am Samstag, 1.10., ab 13 Uhr, Start ist also jeweils 2,5 Stunden vor dem Anpfiff in der Arena. Wichtig: die Busse sind genauso schnell wie die U6.

Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren Grund, wieso sich Stadionbesucher die Empfehlungen der Verkehrsbetriebe zu Herzen nehmen sollten: Bei drohender Überlastung müssen die betroffenen Bahnhöfe gegebenenfalls zeitweise gesperrt werden!