FC Bayern und DFB-Elf Der Kimmich-Plan: Vielspieler und Wenigspieler

"Hat Spaß gemacht", sagte Kimmich über die Tage beim DFB. "Die Spiele haben mir sehr, sehr gutgetan, das war extrem wichtig. Um einfach den Rhythmus für das Spiel zu bekommen, das Gefühl. Es ist was anderes, als nur für 10, 15 Minuten reinzukommen. Spiele über die volle Spielzeit bringen einen jungen Spieler natürlich deutlich weiter." Bayern-Trainer Carlo Ancelotti sieht Kimmich als Mittelfeldspieler und da steht er in der Hierarchie hinter Alonso, Vidal und Thiago. Also bleiben Kurzeinsätze. Einmal über die vollen 90 Minuten in den 13 Pflichtspielen der Bayern nach der Winterpause, zwei weitere Male zählte er zur Startelf. In allen 38 Partien dieser Saison kommt Kimmich auf 1485 Minuten, macht 39 im Schnitt pro Spiel. Beim DFB sind’s eben 720 Minuten in elf Spielen.