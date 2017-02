"Ruhe, Kontrolle, Ordnung, Organisation - das alles muss besser werden. Wir müssen es uns wieder einfach machen", sagte Robben. Er glaubt aber an die Wende. "Wir haben so viel Erfahrung und wissen, was wir jetzt tun müssen", sagte er.

Bis zum Hinspiel gegen den FC Arsenal in München haben die Bayern, denen Franck Ribéry wegen einer Muskelzerrung fehlt, drei Partien zu bestehen: Gegen den FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky), gegen den VfL Wolfsburg am Dienstag (Pokal-Achtelfinale) und beim FC Ingolstadt (11. Februar).