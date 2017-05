Thomas Müller (Kapitän FC Bayern): Es freut mich für Tom Starke riesig, dass er nochmal die Chance bekommen hat. Man hat gesehen, dass er noch sehr geschmeidig in die Ecken runter kommt, obwohl er nicht mehr der Jüngste ist. Die Stimmung im Stadion war super, das Wetter auch. Wir hätten den Fans gern noch mehr Tore gezeigt, aber die letzte Konsequenz hat heute gefehlt.

Carlo Ancelotti (Trainer FC Bayern): "Es war nicht leicht für uns heute, weil wir bereits als Meister feststehen. Daher habe ich einigen Spielern heute Minuten gegeben, die zuletzt nicht viel gespielt haben. Die erste Halbzeit war okay, in der zweiten haben wir etwas über die Kontrolle über das Spiel verloren und hatten einige Schwierigkeiten. Wir hatten heute viele Chancen - trotzdem müssen wir in den nächsten Spielen besser spielen."

Torsten Frings (Trainer SV Darmstadt 98): "Wir haben trotz des Abstiegs alles rausgeholt. Diese Chancen muss man sich in München erstmal erarbeiten. Natürlich schade, dass wir den Elfmeter nicht nutzen konnten. Wir haben immer an etwas Zählbares glaubt. Von der ersten Minute an."

Aytac Sulu (Kapitän SV Darmstadt 98): "Es war ein schleichender Prozess, daher ist die Enttäuschung jetzt nicht so groß als wären wir am letzten Spieltag knapp abgestiegen. Mit dem neuen Trainer haben wir eine überragende Rückrunde gespielt.“

Hamit Altintop (SV Darmstadt 98): Zum Abstieg: "Wir haben das vorher verbockt. Das hat mit heute nichts zu tun." Zu seinem verschossenen Elfmeter: "Wenn man so eine Chance einfach liegen lässt, ist das ärgerlich."

Rüdiger Fritsch (Präsident SV Darmstadt 98): "Natürlich waren wir darauf vorbereitet. Aber wenn der Moment dann eintritt, dann kämpft der eine oder andere mit den Tränen"