Die Münchner müssen sich um eine schlagkräftige Alternative für die rechte defensive Außenbahn bemühen. Und das wird nicht so einfach sein. Denn wie sagte Ex-Bayern-Profi Mehmet Scholl so schön am Dienstagabend in der ARD? "Philipp Lahm hat während seiner Karriere 70 Prozent überragend gespielt, der Rest war Weltklasse!"