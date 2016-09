München - Nach der Pause rein – und kurz vor Schluss der Partie wieder raus. Und nun wieder so richtig raus. Douglas Costa hat sich beim 3:1 gegen Ingolstadt laut Auskunft des FC Bayern vom Sonntag eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Das ergab eine Untersuchung bei Vereinsarzt Dr. Volker Braun. Erst am Freitag vor einer Woche hatte der 26-Jährige beim 2:0 über die Schalker sein Comeback nach einer langwierigen Muskelverletzung gegeben, die ihn schon die Teilnahme für sein Heimatland an den Olympischen Spielen von Rio gekostet hatte.