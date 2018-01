Die Mannschaft hat soeben ihr erstes Training in der Apire Academy westlich von Doha abgeschlossen. In den sozialen Medien posteten die Bayern Videos von der Einheit.

+++ Vier Bayern-Fans empfangen die Mannschaft am Flughafen +++

Wir erinnern uns an die Audi Summer Tour 2017 des FC Bayern in China. Hunderte chinesische Bayern-Fans feierten im Juli am Flugahfen in Shanghai frenetisch die Ankunft ihrer Stars im Reich der Mitte. In Doha warteten auch Bayern-Fans, aber keine Hunderte sondern exakt vier und das waren keine Katari sondern Österreicher! Mit einem Transparent begrüßten die vier Mitglieder des "1. Döblinger Bayern Fanclubs" aus Wien. Daumen hoch, das nennen wir Engagement!

+++ Bayern sind in Doha gelandet +++

Nach etwas mehr als fünf Stunden Flugzeigt ist der Bayern-Tross gegen 16 Uhr (MEZ) am Flughafen in Doha gelandet. Doch Feierabend haben die Spieler heute noch nicht – für heute Abend ist noch eine Trainingseinheit vorgesehen.

+++ Heynckes über Goretzka: "Ein guter Junge" +++

Der Wechsel von Schalke-Spieler Leon Goretzka zum FC Bayern München rückt immer näher. Am Flughafen sprach Trainer Jupp Heynckes über den möglichen Neuzugang – und findet ausschließlich lobende Worte für den Noch-Schalker.

+++ Heynckes stellt klar: Keine weiteren Winter-Transfers! +++

Die Verpflichtung von Sandro Wagner bleibt der einzige Winter-Transfer der Bayern – das stellte Jupp Heynckes am Dienstagvormittag klar. Die Transferaktivitäten des FC Bayern in diesem Winter seien mit dem Zugang von Wagner "natürlich" abgeschlossen, so der 72-Jährige.

+++ Heynckes spricht über 4-4-2-System +++

Heynckes hat am Flughafen über ein zukünftiges 4-4-2-System gesprochen. "Natürlich kann es unter Umständen auch Situationen geben, dass beide vorne spielen müssen. Warum soll das nicht funktionieren?" Die Möglichkeit wäre jetzt, mit der Ankunft von Mittelstürmer Sandro Wagner, natürlich da. Wagner und Lewandowski, die gemeinsam im Angriff der Bayern wirbeln – durchaus vorstellbar. Trotzdem stellte Heynckes auch klar: "Ich denke, dass er seine Rolle kennt und weiß, dass vor ihm ein Weltklassespieler wie Robert Lewandowski ist." Die Bayern werden vorerst also wohl weiter mit einer Spitze spielen – über einen Systemwechsel werde dann "von Situation zu Situation" entschieden.

+++ Kimmich dementiert Vertragsverlängerung +++

Am 28. Dezember berichtete der kicker, dass Joshua Kimmich kurz vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2023 stehen würde. Am Dienstag äußerte sich Kimmich selbst zu den Berichten und der möglichen Verlängerung: "Es finden noch Gespräche statt", so der Außenverteidiger. Ein neuer Vertrag wurde also wohl noch nicht unterzeichnet, eine klare Absage an eine mögliche Verlängerung hört sich allerdings auch anders an.

+++ Los geht's! - Die Bilder vom Abflug +++

Um kurz nach 10 Uhr war es soweit – das Flugzeug mit dem Bayern-Tross hob mit einigen Minuten Verspätung in Richtung Doha ab. Hier gibt's die Bilder vom Münchner Flughafen. Die Verletzten Manuel Neuer und Thiago absolvieren ihr Rehaprogramm in München – dagegen bereiten sich insgesamt 25 Spieler in Doha auf die Rückrunde vor. Einige Spieler, unter anderem Jérôme Boateng, Arjen Robben, Franck Ribéry, Robert Lewandowski und Arturo Vidal, flogen nicht mit dem Tross mit, sondern reisen selbst direkt aus ihrem Weihnachtsurlaub an. Boateng, Ribéry und Lewandowski flogen sogar gemeinsam.

+++ Diese Aufgaben muss Heynckes meistern +++

Auf Heynckes und sein Betreuerteam kommen im Trainingslager einige wichtige Aufgaben zu. Die Fitness steigern, Neuzugang Sandro Wagner ins Team integrieren und vieles mehr: Die AZ zeigt die Doha-Agenda.

Hallo und herzlich willkommen – in diesem Newsblog finden Sie in den kommenden Tagen alle wichtigen Informationen zum Winter-Trainingslager der Bayern in Doha/Katar. Abflug war am Dienstag, zurück geht es dann am Sonntag. Viel Vorbereitungszeit haben die Münchner nicht – bereits am 12. Januar startet der deutsche Rekordmeister in die Bundesliga-Rückrunde.

