München - "Wir brauchen in den nächsen Wochen alle Topspieler topfit und hoch motiviert!" Jupp Heynckes ist auf Betriebstemperatur, für den FC Bayern stehen langsam aber sicher die entscheidenden Wochen in Champions League, Bundesliga und DFB-Pokal an. Wenn man bei der Bundesliga und 16 Punkten Vorsprung davon überhaupt noch sprechen kann.