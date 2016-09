München – An der Säbener Straße ging offenbar ein Magen-Darm-Virus um. Nachdem bereits Kapitän Philipp Lahm am Donnerstag wegen entsprechender Beschwerden nicht am Mannschaftstraining teilnehmen konnte, hat es jetzt auch David Alaba und Thomas Müller erwischt. Wie Trainer Carlo Ancelotti am Freitag bei der Spieltagspressekonferenz erklärte, werden alle drei Stammkräfte am Samstag beim Wiesn-Spiel gegen den FC Ingolstadt nicht zur Verfügung stehen.