Um den Gesundheitszustand des Stammtorhüters gibt es weiter Rätselraten. Nach Informationen des Kicker wurde Neuer am vergangenen Mittwoch eine Absprengung am Fußgelenk entfernt, es handele sich um eine Art Haarriss.

Neuer wäre wohl das Risiko einer noch schlimmeren Verletzung eingegangen, hätte er weitergespielt. Das passt nicht zur offiziellen Version der Bayern, die von einer kleinen Verletzung am Zeh gesprochen hatten. Neuer konnte sein Haus zuletzt nur auf Krücken verlassen – und doch zeigte sich Ancelotti sehr optimistisch. "Er wird gegen Real zu 100 Prozent spielen", sagte der Coach.

Schon am Montag sollte Neuer mit dem individuellen Training beginnen, alles sei laut Ancelotti "im Plan". Ersatztorhüter Sven Ulreich steht in Hoffenheim wieder im Tor. Womöglich brauchen ihn die Bayern doch noch länger.

Thomas Müller

"Ein Indianer kennt keinen Schmerz", hatte der Weltmeister nach der Gala gegen Augsburg noch gescherzt. Am Montag korrigierte er seine Aussage. Er habe eine "Verletzung am Sprunggelenk erlitten" und müsse "leider in den nächsten Tagen pausieren", twitterte Müller.

FCA-Verteidiger Christoph Janker war dem Bayern-Star beim Treffer zum 6:0 auf den Knöchel gestiegen, "ein gefährliches Foul", wie Ancelotti meinte. Müller könne am Mittwoch wieder trainieren, so der Coach. "Wir sind sicher, dass er gegen Real Madrid bereit ist." Das gelte auch für den am Knie verletzten Douglas Costa, erklärte Ancelotti auf AZ-Nachfrage. Ein Fragezeichen bleibt allerdings auch dann, wenn Müller wieder einsatzfähig ist. Ancelotti hat die Wahl zwischen der offensiveren Variante mit Müller als Zehner und Thiago als Sechser – oder der defensiveren mit Xabi Alonso. Dann würde Thiago nach vorne rücken und Müller säße auf der Bank.

Jérôme Boateng

In der Innenverteidigung hat der Bayern-Trainer aktuell kein Verletzungs-, sondern ein Luxusproblem. Der gegen Augsburg gelbgesperrte Javi Martínez darf wieder spielen und sorgt für ein riesiges Fragezeichen über Ancelottis ergrautem Schädel.

Zwei aus drei: So lautet die Aufgabe. "Ich muss mich entscheiden", sagte der Coach und betonte, dass es keine feste Rangordnung gäbe. Martínez, Mats Hummels und Boateng, der am Samstag 90 Minuten ohne Probleme auf dem Platz stand, rangeln um die Positionen.

