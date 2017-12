Heynckes zollt Frankfurt Respekt

Heynckes wird in Frankfurt auf den offensichtlich doch nicht ernsthaft angeschlagenen Kingsley Coman zurückgreifen können. Zugleich kündigte er am Freitag an, dass Jerome Boateng, Javi Martinez, Arturo Vidal und Thomas Müller, die am Dienstag gegen Paris nicht zur ersten Elf gehört hatten, "normalerweise" in die Stammmannschaft zurückkehren würden.

Vor Frankfurt und Trainer Niko Kovac hat Heynckes derweil großen Respekt. Die Eintracht sei "eine wirklich gut strukturierte Mannschaft, laufstark, kampfstark, bissig", das sei die Handschrift von Kovac. "Er macht einen richtig guten Job, unaufgeregt, fachlich, klare Analysen, also das gefällt mir schon, muss ich ganz ehrlich sagen", ergänzte Heynckes.

