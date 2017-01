Bei der EM blieb Müller komplett ohne Tor, in dieser Hinrunde im Bayern-Dress traf er nur viermal, lediglich einmal in der Bundesliga. "Ich hätte mir das eine oder andere Tor mehr gewünscht", sagt er nun: "Da erwarte ich natürlich mehr von mir, was den Torerfolg betrifft."

Thiago "kann auch auf der Acht spielen"

2017 soll wieder sein Jahr werden, auch dank der Systemumstellung von Trainer Carlo Ancelotti. "Wir fühlen uns einen Tick wohler im 4-2-3-1", sagt Müller. Besonders er. Müller nimmt in dieser Formation die Rolle als hängende Spitze ein, hinter Lewandowski. Theoretisch. Zuletzt aber durfte Thiago als Zehner spielen, etwa in der letzten Vorrundenpartie gegen Leipzig, als der Spanier einen herausragenden Auftritt zeigte. Und Müller saß auf der Bank.

Thiago oder Müller - das könnte auch in Zukunft eine der spannendsten Fragen sein. Unterstützung bekommt Müller dabei von Lewandowski. "Die Position hinter mir ist die beste für ihn, ganz sicher", sagt der Torjäger über seinen Sturmpartner. "Thomas ist am besten, wenn er den freien Raum suchen kann, wenn er von der zentralen Position auf die Außen ausweicht." Ein Rat an Ancelotti? Ganz bestimmt. Zumal Lewandowski darauf hinweist, dass Thiago "auch auf der Acht spielen kann". Also etwas hinter Müller, anstelle von Arturo Vidal oder Xabi Alonso.

Dass Müller selbst am liebsten zentral spielt, ist kein Geheimnis. "Ich brauche Spieler um mich herum, mit denen ich kombinieren kann", erklärt er, "denen ich mit Läufen die Räume frei mache. Dann kann ich meine beste Leistung bringen." Aus seiner Sicht sei es auch für Lewandowski "leichter", wenn er hinter ihm spiele, meint Müller: "Es ist für den Gegner immer schwerer, zwei Stürmer zu verteidigen." Eine Frage ist nur noch offen: Sieht es Carlo Ancelotti genauso?