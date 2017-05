Rummenigge: "Transfermarkt ist die interessanteste Zeit des Jahres"

Karl-Heinz Rummenigge rief zwar dem Anhang zu: "Lasst euch nicht erzählen, das ist ein Trostpreis! Das ist ein super Titel! Wir haben ein gutes Jahr erlebt." Allerdings betonte er in der Arena nach dem 4:1 (1:0) gegen den SC Freiburg, einen Becher Weißwein in der Hand: "Ich freue mich auch immer auf den Transfermarkt, das ist die interessanteste Zeit des Jahres, macht mir Spaß." Dort dürften es die Bayern gewaltiger krachen lassen als am Samstagabend auf der klubinternen Feier im Postpalast, wo Trainer Carlo Ancelotti an der Seite von Popstar Anastacia als Sänger und Tänzer glänzte. Er habe "eine Familie gefunden" in München, meinte der Italiener, "ich denke, wir werden mit dieser Familie in den nächsten Jahren arbeiten, um mehr Titel zu gewinnen." Dafür gelte es, "guten Ersatz" für die Fußball-Rentner Lahm und Xabi Alonso zu finden, betonte er.