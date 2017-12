...zu den Fortschritten in den vergangenen Wochen: "Viele Faktoren haben ein große Rolle gespielt. Mein Trainerteam und ich haben vieles verändert im Training, Umfang und Intensität. Wir haben viele Gespräche geführt, eine andere Stimmung erzeugt. Dafür muss ich meinem Trainerteam ein großes Kompliment machen. Ich arbeite anders als ein spanischer oder italienischer Trainer, entsprechend habe ich die Mannschaft geführt. Für mich ist entscheidend, wie ich mit der Mannschaft auf dem Platz umgehe. Wir trainieren intensiv. Ich weiß, wie man diese Mannschaft führen muss. Aber: Wir haben noch überhaupt nichts erreicht."

...zur Trainerfrage: "Dass sie das jetzt wieder aufgreifen. Ich bin müde, darüber zu sprechen. Mehr ist da nicht dazu zu sagen. Natürlich setzen wir uns zusammen. Wir werden uns die nächsten Wochen zusammen kommen, über Neuverpflichtungen und Weiteres reden. Da wird sicher auch die Trainerfrage auf den Tisch kommen."

Boateng: "Haben uns durchgezittert"

Jerome Boateng (bei Sky): "Wieder wegen uns (Spannung, d. Red.). In der ersten Halbzeit waren wir klar die bessere Mannschaft. Wir müssen einfach die Tore machen. Dortmund ist am Ende aufgekommen, wir hatten gar keinen Zugriff mehr. Am Ende haben wir uns durchgezittert."

...weiter zum Einbruch in der zweiten Hälfte: "Wir hatten viele Spiele, da fehlt die Kraft. Als Dortmund zwei offensivere Spieler gebracht hat, hatten wir keinen Zugriff mehr. Wir müssen in der ersten Halbzeit die Tore machen, ein, zwei mehr."

...über eine Belohnung für sein Tor: "Heynckes hat mir ein Essen für ein Tor versprochen. Ich glaube, dass er nicht so schnell damit gerechnet hat. Ich hoffe, dass er uns wie früher nach einer Saison wieder nach Hause einlädt."

Thomas Müller (ARD): "Ich habe heute ein schönes Tor erzielt, das freut mich. Über die Art und Weise, wie wir gewonnen haben, müssen aber wir noch reden."

BVB-Torwart Bürki: "Das war gar nichts von uns!"

BVB-Keeper Roman Bürki (Sky): "Wir hatten überhaupt keine Aufteilung, bei Standardsituationen und Doppelpässen sind wir nicht mitgelaufen. Das war gar nichts von uns. Die zweite Halbzeit wollten wir gewinnen, mit ein bisschen Glück fällt vielleicht noch das zweite Tor."

...über die Großchance von Alexander Isak kurz vor Schluss: "Im Training macht Alex das auch gut, lässt einen Verteidiger mal ins Leere laufen. Diesmal zieht er ab, wir können ihm aber keinen Vorwurf machen."

BVB-Kapitän Marcel Schmelzer (Sky): "Es lag nicht am System, sondern an der Art, wie wir die gegnerischen Spieler und ihre Pässe verteidigt haben. Das war in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gut. Wenn wir angefangen hätten, wie wir die zweite Halbzeit angegangen sind, wäre mehr drin gewesen. Natürlich hatte Bayern extrem viele Chancen."

