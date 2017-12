Umso stärker: Wie Müller das Team anführte, wie er auch außerhalb des Platzes immer Stellung bezog. Dazu das Traum-Chip-Tor im DFB-Pokal gegen Dortmund. Deshalb: 3 Bälle

Unterstützung für Lewandowski

Robert Lewandowski: 21 Tore in 26 Hinrundenspielen. Mehr muss man zur Leistung des Polen nicht sagen – oder? Doch. Denn es hätten noch einige mehr sein können. Heynckes adelte ihn trotzdem als einen der "drei besten Mittelstürmer der Welt". Kein Wunder: Die Bayern sind extrem abhängig von Lewandowski.

Optisch war sein blond-grauer Look ein Hingucker. In der Rückrunde bekommt der 29-Jährige nun Unterstützung von Sandro Wagner. Ob Lewy dann im Frühjahr in Bestform ballert, wenn er zuvor ein paar Pausen erhält? Das jedenfalls ist der Plan. 5 Bälle

Kingsley Coman: Der Mann der ersten Halbserie bei den Bayern. Nicht etwa, weil der 21-jährige Franzose berauschende Auftritte auf den Rasen zauberte – das war Coman auch schon vorher gelungen. Aber eben nicht mit dieser Konstanz. Seit dem Trainerwechsel agierte Coman, das "hochsensible Rennpferd" (Heynckes), beständig auf Top-Niveau, die Bayern wissen nun, dass sie zumindest auf einer Flügelposition einen Nachfolger für Arjen Robben und Franck Ribéry gefunden haben.

Vier Tore und sieben Vorlagen gelangen Coman, der inzwischen auch Interviews auf Deutsch gibt. Die Bayern verlängerten seinen Vertrag vorzeitig bis 2023. 5 Bälle

Robben fit? Leistungsträger!

Arjen Robben: Wie geht es weiter mit dem Wembley-Helden? Das ist die heiße Frage fürs Frühjahr. Wenn Robben fit war, war er Leistungsträger (drei Tore, vier Assists). Wegen eines Muskelfaserrisses und Ischiasproblemen verpasste der 33-Jährige allerdings die Schlussphase des Jahres.

Der Körper will nicht mehr (zuverlässig). Sagt Robben nach einem krönenden Abschluss im Sommer Servus? 3 Bälle

Franck Ribéry: Trainer Heynckes würde gern, die Fans auch und Ribéry selbst natürlich sowieso: Ein neuer Vertrag ist der Traum des Franzosen, doch bislang haben die Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge noch nicht entschieden, ob der Publikumsliebling bleiben darf.

Im April wird Ribéry 35 Jahre alt, seine früheren Topleistungen ruft er nur noch sporadisch ab. Ein Tor und eine Vorlage in 14 Einsätzen stellen nicht gerade eine üppige Ausbeute dar. 2 Bälle

Kwasi Wriedt: Der Amateure-Stürmer wurde von Heynckes überraschend ins Profiteam geholt, er kam in der Liga und im Pokal zu zwei Kurzeinsätzen. Wriedt überzeugte durchaus, er ist im Team beliebt. Problem: Mit dem Wagner-Transfer wird es für ihn nun noch schwerer. 1 Ball

