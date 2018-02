München - Für die Löwen geht es am 29. April vielleicht um alles: Im Derby bei der Reserve des FC Bayern könnte es noch um die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern sowie die Teilnahme an der Relegation gehen. Ein ohnehin brisantes Derby würde noch brisanter werden. Das ist der Stand: Der FC Bayern II ist in der Tabelle dicht am TSV 1860 dran, momentan liegen die "Roten" nur neun Punkte hinter dem Tabellenführer aus Giesing auf Platz vier. Und bis zum 36. Spieltag, und damit dem Derby, Ende April kann noch viel passieren.