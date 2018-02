Manuel Neuer wird weiter geschont

Seit Monaten laboriert der 31-Jährige an den Folgen eines Mittelfußbruches, wird in der Reha äußerst behutsam auf seine Rückkehr vorbereitet. Vorerst ist weiter Ersatzmann Sven Ulreich gefragt. "Ich habe Sven (Ulreich) gesagt, du spielst auch noch in drei Monaten", erzählte Heynckes, revidierte dann die Zeitangabe aber wieder, um nochmal für eine Rückkehr von Neuer Mut zu machen: "Manu muss in aller Ruhe an seiner Fitness arbeiten."