In der Allianz-Arena steigt um 20 Uhr das Topspiel, Erster gegen Zweiter, zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC. Normalerweise sind die Karten für Bayern-Heimspiele schon Wochen vorher vergriffen. Doch nicht so diesmal auf dem offiziellen Ticket-Zweitmarkt des FC Bayern, erreichbar über die Vereinshomepage, gibt es noch reichlich Tickets für das Duell zwischen der bayerischen Landeshauptstadt und der Bundeshauptstadt. Am Dienstagnachmittag um 16.30 Uhr waren es noch über 1.500 verfügbare Tickets.