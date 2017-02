Ein letztes Mal konnten die Bayern-Stars eine Woche lang die Füße hochlegen. Jetzt beginnen für die Münchner zwei Englische Wochen. Zum Auftakt reist am Samstag (15:30 Uhr Sky und im AZ-Liveticker) der FC Schalke 04 zum 19. Spieltag in der Bundesliga an. Am Freitag ab 13 Uhr wird Carlo Ancelotti der Presse Rede und Antwort stehen.