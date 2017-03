"Unser Plan war, in den ersten zehn Minuten mächtig Druck auszuüben, um ein frühes Tor zu erzielen", erinnert sich der Angreifer bei uefa.com.

Demnach verlor Roberto Carlos den Ball unmittelbar nach dem Anstoß der Spanier an Hasan Salihamidzic - der passte die Kugel geistesgegenwärtig zum frei durchstartenden Makaay, der dann Real-Keeper Iker Casillas überwand.

"Wir wussten, dass Madrid defensiver als sonst agieren würde", erzählt der heute 41-jährige Makaay weiter. "Deren taktischer Plan war sofort über den Haufen geworfen, und wir erwischten einen Auftakt nach Maß, so wie man es sich immer erträumt, vor allem in einem wichtigen Spiel wie diesem."

Mitte der zweiten Halbzeit markierte der Brasilianer Lucio das 2:0 für die Bayern, Real verkürzte durch Ruud van Nistelrooys Elfmeter - der deutsche Rekordmeister stand im Viertelfinale. Dort schieden die Bayern dann gegen den späteren Gewinner AC Mailand aus und wurden in der Bundesliga am Ende Vierter. Es war das schlechteste Abschneiden in den letzten zwei Jahrzehnten.

Bestmarken in dieser Saison

Das schnellste Tor in der Europa League fiel übrigens in der laufenden Saison: Jan Sykora traf nach 10,69 Sekunden für Liberec gegen Qarabag. Und auch der schnellste Länderspieltreffer wurde in dieser Spielzeit erzielt: Belgiens Christian Benteke war nach 8,1 Sekunden gegen Gibraltar erfolgreich.