Weltmeister Julian Draxler, der mit den Bayern in Verbindung gebracht wird, riet Effenberg, in Paris zu bleiben. "Er sollte schon beißen. Es kann nicht sein, dass man in relativ jungen Jahren jedes Jahr oder alle zwei Jahre den Verein wechselt. Man muss sich auch mal durchbeißen", sagte er.

Draxlers Vorteil sei seine Flexibilität. Nationaltorhüter Kevin Trapp, in Paris die Nummer zwei, empfahl er dagegen einen Wechsel im Winter, "um eventuell noch auf den WM-Zug aufzuspringen. Ohne Praxis hat das ein Spieler nicht verdient".

