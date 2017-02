FC Bayern gegen Hamburg am Samstag Bjarne Mädel im Interview: "Diesmal braucht der HSV keinen Tatortreiniger“

AZ: Herr Mädel, würden Sie der These zustimmen, dass ein HSV-Trainer Ähnlichkeiten hat mit einem Tatortreiniger?

BJARNE MÄDEL: In den letzten Jahren auf jeden Fall. Da war es für keinen Trainer leicht, ganz egal, wer da auch zum Putzen kam. Es wurde nie richtig sauber. Aber im Moment sieht es so aus, als würde sich der Schmutz lichten. Wir haben einen richtigen kleinen Lauf.

In den vergangenen Jahren hat es einen „Tatortreiniger“, wie Sie ihn als „Schotty“ in der gleichnamigen Serie verkörpern, in München öfters gebraucht nach HSV-Spielen. 2:9, 0:8, 0:6, 0:5 – um nur einige Ergebnisse zu nennen.

Zuletzt hätten wir ja gar nicht nach München fahren müssen. Aber jetzt habe ich den Eindruck, dass sich die Mannschaft einspielt, es ist nicht mehr so aussichtslos. Wir haben Typen in der Mannschaft, die sich nicht abschlachten lassen wollen. Es wird diesmal kein Blut fließen aus HSV-Sicht und keinen Tatortreiniger brauchen. Ich tippe auf ein unwahrscheinliches 1:1.

Sie sind also zufrieden mit der Arbeit von HSV-Coach Markus Gisdol?

Ja, er hat die Mannschaft im Griff. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, sein Auftreten hatte etwas von Zweckoptimismus. Aber jetzt muss man sagen, dass er einen guten Job macht. Er wird den Klassenerhalt schaffen.

Man merkt, dass der Verein Ihnen am Herzen liegt. Sie leben in Berlin, sind aber in Hamburg geboren. Wann ging das los mit dem HSV?

Ich glaube, ich war sechs Jahre alt, als mein Onkel mich mit zu meinem ersten Spiel genommen hat. Uefa-Cup, Flutlicht, für mich war das, als wäre ein Raumschiff gelandet. Ein wahnsinniges Erlebnis. Seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen. Fußball ist für mich Meditation. Ich denke dann 90 Minuten an nichts anderes.

Sie haben die großen Zeiten des Klubs miterlebt. Wie schwer war es die letzten Jahre, HSV-Fan zu sein?

Ich habe einen Patensohn, der ist auch Fan, aber weiß wahrscheinlich gar nicht, warum. Der macht das eher meinetwegen. Früher war Bayern gegen den HSV ein Spitzenspiel. Keegan, Magath – das waren tolle Zeiten. Heute fragt man sich manchmal, was eigentlich das Problem ist beim HSV. Werden die Spieler zu sehr verwöhnt? Liegt es an der Mentalität? Es war die letzten Jahre nicht immer leicht, HSV-Fan zu sein. Nicht wegen der Ergebnisse, sondern der Spielweise. Beim HSV läuft alles halb so schnell ab wie beim FC Bayern.