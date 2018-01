Klassischer Fall von: Lehrgeld gezahlt. Auch der Lack von Strahlemann Nagelsmann bekam Kratzer ab, die ach so steile Karrierekurve ist abgeflacht. "Das sind die Anfänge", betont Heynckes, "es gibt in jedem Berufsleben Ups and Downs, Niederlagen und Siege. Damit muss man auch lernen, umzugehen."

Ein verbales Schulterklopfen. Samt erhobenem Zeigefinger. Im Februar geht der gebürtige Bayer Nagelsmann in sein drittes Jahr in Hoffenheim. Ganz im Sinne seiner Trainerbrüder im Geiste, der Coaching-Nerds Pep Guardiola und Thomas Tuchel, findet auch Nagelsmann, dass sich ein Fußballlehrer spätestens nach drei Spielzeiten abgenutzt hat und seine Mannschaft nicht mehr vollumfänglich erreicht, weil, so glaubt er, "die Originalität deiner Ansprachen verloren geht".

Nagelsmann in der Warteschleife

Es riecht – trotz des Vertrages bis 2021 – nach Veränderung. Aber nicht Richtung Heimat. Familienvater Nagelsmann baut in München ein Haus, Frau und Kind leben bereits dort. Im Herbst, auf dem Höhepunkt des Hypes um seine Person, verriet er ehrlich, aber unbedarft seine Träume: "Ich bin sehr, sehr glücklich in meinem Leben. Der FC Bayern würde mich noch ein Stück glücklicher machen."

Wenig später löste Heynckes an der Säbener Straße Ancelotti ab. Dessen Ruhe, Reife und Routine brachten Bayern wieder auf Kurs und der nach Meinung der Bosse zu junge und unerfahrene Nagelsmann wurde in die Warteschleife geschickt. Mittlerweile ist nicht mal mehr sicher, ob ihn Borussia Dortmund im Sommer engagiert.

Auf Fragen nach seiner Zukunft reagiert der Trainer mit der einst größten Zukunft genervt und sarkastisch. Erst hieß es, er sei auf dem Sprung – mittlerweile verlassen viele Spieler das Sprungbrett TSG. Etwa Mark Uth, der ablösefrei zu Schalke wechselt. Sebastian Rudy, Niklas Süle und Sandro Wagner spielen nun gegen Hoffenheim, im Bayern-Trikot.

Heynckes erwartet "prickelnde Partie"

Ja, auch der Trainer Heynckes war mal ein Anfänger. Damals in Mönchengladbach. "Aber mit 30 habe ich pro Saison noch 27, 30 Tore erzielt und bin erst mit 34 Cheftrainer geworden", erzählte er, "meine Spieler, mit denen ich zuvor noch gemeinsam auf dem Platz stand, wollten mich plötzlich siezen. Aber das habe ich natürlich nicht zugelassen."

Heynckes wollte "als junger Trainer über den Tellerrand hinausschauen, von Ernst Happel und Arrigo Sacchi lernen. Ich kann mir vorstellen, dass Julian genauso wissbegierig ist."

Bei Fragen einfach Jupp anrufen. Der erwartet am Samstag eine "für die Zuschauer prickelnde Partie". Auch weil Nagelsmann gegen Bayern bisher ungeschlagen ist und 2017 als einziges Liga-Team zwei Mal gewann (1:0, 2:0). Alter!

Lesen Sie hier: TSG 1899 Hoffenheim - Bayern-Rivale? Bayern-Filiale!