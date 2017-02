FC Bayern gegen 1860 Fußballfans werden (Sticker-)Künstler

„Natürlich geht es um das Markieren des Reviers“, sagt er. In München sei – ähnlich wie im Ruhrgebiet mit Dortmund und Schalke – der Anreiz besonders groß, weil hier zwei Fanszenen konkurrieren. „Vor allem die Sechzig-Szene verortet sich ja sehr stark in ihrem Viertel“, sagt Drescher. „Wenn in Giesing ein roter Sticker klebt, werden oft gleich fünf blaue drüber geklebt.“ Den Boom der Sticker erklärt er auch damit, dass sie sehr einfach zu entwerfen und schnell produziert sind. „Man hat eine Idee, setzt sie auf dem Smartphone um – und hat 24 Stunden später 1000 Sticker.“

Am Donnerstagabend wird im JIZ auch Fabian Bross mitdiskutieren. Der 32-Jährige sammelt für sein Blog derabstand.de Fotos von Streetart – vor allem aus München. „Man findet in der Stadt viel – und auch viele qualitativ hochwerte Motive“, sagt er. Natürlich belebe Konkurrenz die Szene – das sei bei Fußball-Fans wie bei linken und rechten Gruppen, die sich auch überkleben wollen.

Was die einen schön, kreativ und witzig finden, ärgert die anderen. Münchner, die genervt sind von den Aufklebern an jedem zweiten Laternenmast zum Beispiel. Und: die Stadt, die die Verkehrsschilder aufwendig von den Aufklebern reinigt. Es handele sich um Vandalismus, der zugenommen hat, teilt die Stadt auf Nachfrage mit. Mehr als die Hälfte der Aufkleber auf Verkehrsschildern stamme von den Fans der Münchner Vereine. Vor Jahren hatte es noch offiziell geheißen, die Blauen seien „deutlich schlimmer als die Roten“. Jetzt mag die Stadt dazu nichts mehr sagen. Man will offenbar den Revierkampf der Fans nicht weiter anheizen. Das aber ist ohnehin kaum noch möglich.

Am Donnerstag werden im JIZ in der Sendlinger Str. 7 (Innenhof) ab 20.30 Uhr Sticker gezeigt. Anschließend Diskussion. Eintritt frei