Der DFB wird nun zumindest beantworten, ob und wie er dieses Verhalten sanktioniert. Ein Sportgerichtsverfahren erscheint eher unwahrscheinlich. Gut möglich wäre die Einstellung gegen eine Geldstrafe.

Lesen Sie auch: "Naturtalent" - Löw halt an Weltmeister Müller fest

In der 2. Bundesliga musste der frühere Coach von Union Berlin, Norbert Düwel, im Dezember 2014 3500 Euro Strafe wegen einer ähnlichen Geste zahlen. Der Union-Trainer hatte nach dem 1:4 gegen den TSV 1860 den ausgestreckten rechten Mittelfinger in Richtung des Zuschauerbereichs gezeigt. Düwel führte seine Reaktion auf Beleidigungen eines Tribünengastes zurück.

Hecking: "Hemmschwelle deutlich geringer"

Auch der sonst so ruhige, so coole Ancelotti war am Samstag gereizt - was Bundesliga-Kollegen verstehen. "Ich würde nicht den Stab über ihn brechen wollen", sagte Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Liga-Rivale Dortmund. "Man sollte es idealerweise nicht machen. Aber es gibt Situationen, da hast du die einfach die Schnauze mal voll. Aber wenn dir einer auf den Kopf rotzt, findest du es auch nicht so spannend", sagte der BVB-Macher im ZDF nach dem Fingerzeig mit Folgen.

"Ich kann Ancelotti gut verstehen, das ist absolut respektloses Verhalten. Da ist die Hemmschwelle deutlich überschritten worden", sagte Gladbachs Trainer Dieter Hecking. "Das ist auch ein gesellschaftliches Problem." Kölns Trainer Peter Stöger fand den Mittelfinger des Kollegen "menschlich verständlich". Wenn man sich gar nicht mehr wehren dürfe, werde es "auf Dauer ein wenig unlustig". Aushängeschild hin oder her.

"Das sollte auf beiden Seiten nicht vorkommen", wertete es Schalkes Coach Markus Weinzierl. Man müsse als Trainer allerdings leider vieles runterschlucken, wies Berlins Coach Pál Dárdai auf extreme Umstände in seinem Business hin. "Man muss viel Verbales über sich ergehen lassen. In der Emotion eine Reaktion zu zeigen, ist menschlich", sagte Augsburgs Trainer Manuel Baum in Sport1. "Die Frage ist, wie sie aussehen muss."

Härter als Düwel traf es einst Trainer-Gentleman Ottmar Hitzfeld, der im Jahr 2012 im WM-Qualifikationsspiel der Schweiz gegen Norwegen (1:1) die Contenance verlor. Als Coach der Schweizer zeigte er den Mittelfinger in Richtung des spanischen Schiedsrichters David Fernandez Borbalan. Hitzfeld wurde für zwei Spiele gesperrt und bekam eine Geldstrafe von 7000 Schweizer Franken aufgebrummt. Damals war allerdings auch ein Referee als Ziel der Geste ausgemacht worden.